В Ульяновской области до 2024 г построят 25 магистральных газопроводов

УЛЬЯНОВСК, 24 дек – РИА Новости. в Ульяновской области до 2024 года построят 25 магистральных газопроводов; губернатор Сергей Морозов подписал план-график синхронизации программ газификации, предусматривающий дальнейшие мероприятия по обеспечению природным газом жителей региона, сообщает пресс-служба правительства области.

"Сейчас мы ведём переговоры с Межрегионгазом о предоставлении Ульяновской области права за пять лет в полном объёме завершить газификацию региона. Это резко повысит качество жизни людей, привлечёт дополнительные инвестиции, даст возможность создать новые рабочие места и в целом выполнить взятые на себя социальные обязательства. Сейчас в регионе подключено 462 населённых пункта, в общей сложности, это почти 400 тысяч домовладений. Перед нами стоит большая задача - газифицировать ещё 288 населённых пунктов", - цитирует губернатора пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что в 2020 году завершится проектирование шести газопроводов, и закончится первый этап синхронизации, начатый в 2016 году. "Мы завершим строительно-монтажные работы в пяти населённых пунктах и приступим к строительству газопроводов в восьми населённых пунктах по всей области", – пообещал губернатор.

На втором этапе газификации Ульяновской области, который рассчитан до 2024 года, планируется построить ещё 25 магистральных газопроводов.

"Эти газопроводы позволят нам в дальнейшем обеспечить подачу газа в оставшиеся населённые пункты. Благодаря депутатам Заксобрания, в областном бюджете на 2020 год на эти цели заложено 200 миллионов рублей. Кроме того, совместно с муниципальными образованиями мы планируем привлечь ещё 240 миллионов рублей из министерства сельского хозяйства РФ на развитие сельских территорий. Заявленные средства могут поступить в регион уже в феврале 2020 года. В целом же, на газификацию региона в следующем году планируется направить 1 миллиард 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Тюрина.

Жители, которым будет необходима материальная поддержка для подключения газа в домах, могут обратиться за получением адресной помощи в районные отделения социальной защиты населения, отметил глава региона.