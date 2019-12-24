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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-24T16:06+0300
https://ria.ru/20191224/1562781909.html
В Ульяновской области до 2024 г построят 25 магистральных газопроводов
https://cdn24.img.ria.ru/images/149122/85/1491228561_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_f88e5b6290114487fa40ad08205bd15f.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области до 2024 г построят 25 магистральных газопроводов

16:06 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТруба газопровода
Труба газопровода
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
УЛЬЯНОВСК, 24 дек – РИА Новости. в Ульяновской области до 2024 года построят 25 магистральных газопроводов; губернатор Сергей Морозов подписал план-график синхронизации программ газификации, предусматривающий дальнейшие мероприятия по обеспечению природным газом жителей региона, сообщает пресс-служба правительства области.

"Сейчас мы ведём переговоры с Межрегионгазом о предоставлении Ульяновской области права за пять лет в полном объёме завершить газификацию региона. Это резко повысит качество жизни людей, привлечёт дополнительные инвестиции, даст возможность создать новые рабочие места и в целом выполнить взятые на себя социальные обязательства. Сейчас в регионе подключено 462 населённых пункта, в общей сложности, это почти 400 тысяч домовладений. Перед нами стоит большая задача - газифицировать ещё 288 населённых пунктов", - цитирует губернатора пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что в 2020 году завершится проектирование шести газопроводов, и закончится первый этап синхронизации, начатый в 2016 году. "Мы завершим строительно-монтажные работы в пяти населённых пунктах и приступим к строительству газопроводов в восьми населённых пунктах по всей области", – пообещал губернатор.
На втором этапе газификации Ульяновской области, который рассчитан до 2024 года, планируется построить ещё 25 магистральных газопроводов.
"Эти газопроводы позволят нам в дальнейшем обеспечить подачу газа в оставшиеся населённые пункты. Благодаря депутатам Заксобрания, в областном бюджете на 2020 год на эти цели заложено 200 миллионов рублей. Кроме того, совместно с муниципальными образованиями мы планируем привлечь ещё 240 миллионов рублей из министерства сельского хозяйства РФ на развитие сельских территорий. Заявленные средства могут поступить в регион уже в феврале 2020 года. В целом же, на газификацию региона в следующем году планируется направить 1 миллиард 200 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Тюрина.
Ульяновск. Архивное фото
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Жители, которым будет необходима материальная поддержка для подключения газа в домах, могут обратиться за получением адресной помощи в районные отделения социальной защиты населения, отметил глава региона.
Только с начала 2019 года помощь на газификацию жилья из средств областного бюджета получил 841 житель на общую сумму 13,4 миллиона рублей.
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