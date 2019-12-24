Бутина попросила Москалькову обратить особое внимание на дело Винника

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Освобожденная из тюрьмы США Освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина , которая стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, попросила омбудсмена Татьяну Москалькову обратить особое внимание на дело россиянина Александра Винника , экстрадиция которого во Францию, США и Россию была приостановлена, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее адвокат Зои Константопулу сообщила журналистам, что Высший административный суд Греции – Госсовет временно приостановил исполнение решения министерства юстиции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

"У него (Винника - ред.) очень тяжело со здоровьем и поэтому господин Мусатов (адвокат - ред.) очень просил вас ещё дополнительно обратить внимание на ситуацию Винника, потому что то, что вы сделали, действительно помогло, поскольку, как я понимаю, у нас очень хорошие отношения с омбудсменом Греции ",- сказала Бутина на заседании экспертного совета.

Сама Москалькова, в свою очередь, заявила, что обращалась к министру юстиции Греции по поводу Винника.