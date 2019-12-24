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Бутина попросила Москалькову обратить особое внимание на дело Винника
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РИА Новости

Бутина попросила Москалькову обратить особое внимание на дело Винника

16:01 24.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Мария Бутина
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Мария Бутина
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина, которая стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, попросила омбудсмена Татьяну Москалькову обратить особое внимание на дело россиянина Александра Винника, экстрадиция которого во Францию, США и Россию была приостановлена, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее адвокат Зои Константопулу сообщила журналистам, что Высший административный суд Греции – Госсовет временно приостановил исполнение решения министерства юстиции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Вчера, 20:05
Греческий суд приостановил выдачу Винника во Францию и США
"У него (Винника - ред.) очень тяжело со здоровьем и поэтому господин Мусатов (адвокат - ред.) очень просил вас ещё дополнительно обратить внимание на ситуацию Винника, потому что то, что вы сделали, действительно помогло, поскольку, как я понимаю, у нас очень хорошие отношения с омбудсменом Греции ",- сказала Бутина на заседании экспертного совета.
Сама Москалькова, в свою очередь, заявила, что обращалась к министру юстиции Греции по поводу Винника.
"Сейчас мы защищаем гражданина, который находится в Греции в СИЗО уже более двух лет и запрашивается экстрадиция его в США... Сегодня благодаря генеральной прокуратуре, правоохранительной системе, внешнеполитическому ведомству - и я тоже обращалась к министру юстиции Греции - приостановлена его экстрадиция, и это очень важно", - сказала Москалькова журналистам перед заседанием.
Александр Винник
20 декабря, 20:12
Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
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Мария БутинаАлександр ВинникТатьяна МоскальковаГрецияРоссияСША
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