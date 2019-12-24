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Союзное государство
2019-12-24T15:58+0300
https://ria.ru/20191224/1562781210.html
Лукашенко: вопрос объединения Белоруссии и России должны решать народы
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РИА Новости

Лукашенко: вопрос объединения Белоруссии и России должны решать народы

15:58 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос "объединения Белоруссии и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.
"Выстраивать союз наш, даже попытаться построить Союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, мы должны сделать. И может быть, когда-то не мы, а может мы, наши дети, в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство - ну и хорошо, если это примут наши народы. Только люди, только народ, только он - и наш, и россияне - могут решить эту проблему. Я буду исходить железно из этого. Нет, не получится - я положу этот портфель, пусть кто-то попробует сделать больше. Это искренне моя позиция", - заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Как отметил белорусский лидер, "самое главное - если вы хотите, чтобы я согласился на какую-то искусственную дележку власти - не будет". "Народы должны определяться. Придет когда-то время, вы хотите общего президента? Выборы. Я этого не боюсь", - отметил президент республики.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
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