Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник начал выносить обвинительный приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Самариддину Раджабову, бросившему бутылку в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Раджабов совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей", - констатировала судья Татьяна Бараковская, читая приговор.

Наказание будет названо позднее. Обвинение запросило для молодого человека 3,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции, которых впоследствии допросили в суде. Один из них рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например кислота или горючая жидкость".

Вину Раджабов не признал, а его защита утверждала, что в действиях молодого человека нет состава преступления.