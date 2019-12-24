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Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
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РИА Новости

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

15:50 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамариддин Раджабов
Самариддин Раджабов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самариддин Раджабов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник начал выносить обвинительный приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Самариддину Раджабову, бросившему бутылку в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Раджабов совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей", - констатировала судья Татьяна Бараковская, читая приговор.
Молоток судьи
17 декабря, 12:12
Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
Наказание будет названо позднее. Обвинение запросило для молодого человека 3,5 года колонии общего режима.
По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции, которых впоследствии допросили в суде. Один из них рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например кислота или горючая жидкость".
Здание Московского городского суда
16 декабря, 12:10
Суд признал законным арест участника акции 27 июля Суровцева
Вину Раджабов не признал, а его защита утверждала, что в действиях молодого человека нет состава преступления.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Статуя Фемиды в суде
6 декабря, 11:30
В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля
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Мещанский суд г. МосквыМоскваОбщество
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