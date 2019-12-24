Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник начал выносить обвинительный приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Самариддину Раджабову, бросившему бутылку в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Раджабов совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей", - констатировала судья Татьяна Бараковская, читая приговор.
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Наказание будет названо позднее. Обвинение запросило для молодого человека 3,5 года колонии общего режима.
По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции, которых впоследствии допросили в суде. Один из них рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например кислота или горючая жидкость".
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Вину Раджабов не признал, а его защита утверждала, что в действиях молодого человека нет состава преступления.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.