Лукашенко пообещал выполнить "дорожные карты" с Россией

"Если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы, все 31 "дорожную карту". Я их буду все реализовывать. Все, о чем мы договоримся с Россией, все будет реализовано", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".