Лукашенко пообещал выполнить "дорожные карты" с Россией

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в случае переизбрания главой государства в 2020 году реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с РФ.
"Если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы, все 31 "дорожную карту". Я их буду все реализовывать. Все, о чем мы договоримся с Россией, все будет реализовано", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Президентские выборы в Белоруссии состоятся в 2020 году.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Сейчас, как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.