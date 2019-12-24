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Союзное государство
2019-12-24T15:49+0300
https://ria.ru/20191224/1562780422.html
Лукашенко пообещал выполнить "дорожные карты" с Россией
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РИА Новости

Лукашенко пообещал выполнить "дорожные карты" с Россией

15:49 24.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в случае переизбрания главой государства в 2020 году реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с РФ.

"Если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы, все 31 "дорожную карту". Я их буду все реализовывать. Все, о чем мы договоримся с Россией, все будет реализовано", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
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Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Сейчас, как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
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Белоруссия подписала "дорожную карту" с Россией по отмене роуминга
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияПолитика
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