Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T19:39+0300
https://ria.ru/20191224/1562780378.html
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155689/82/1556898235_0:205:3031:1910_1036x0_80_0_0_6b9a7b306d889bfcbace36e3eed1b8df.jpg
РИА Новости

Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию

15:48 24.12.2019 (обновлено: 19:39 24.12.2019)
10827
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.

"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы (Россия. — Прим. ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция. — Прим. ред.), — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?" — продолжил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:32Союзное государство
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
9755331295
Обсудить 23
Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если РФ начнет вступать в Белоруссию ,то из-за своих огромных размеров она может вступить ещё в Украину ,и Прибалтику ,а также в часть восточной Европы .)))))
24 декабря, 15:58
Данил Некипелов
59150005
Как объяснить колхознику, что малолитражку можно поместить в грузовой фургон, а грузовой фургон запихнуть в багажник малолитражки никак не получится.
24 декабря, 15:54
John Smit
5790108
Рекомендуем
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Актриса Светлана Ходченкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
Су-57
Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о готовности построить судно-трубоукладчик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Лента новостейМолния