Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию

"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы (Россия. — Прим. ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция. — Прим. ред.), — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".