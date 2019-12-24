МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.
"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы (Россия. — Прим. ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция. — Прим. ред.), — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?" — продолжил белорусский президент.