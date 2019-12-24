Путин: ВС должны учитывать позицию соседей, которые сносят памятники

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России при своем развитии должны учитывать позицию соседей, которые сносят памятники.
"Хочу вот что отметить, что именно такие люди, как те, которые вели переговоры с Гитлером, - именно такого сорта люди сегодня сносят памятники воинам-освободителям: воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. Вот это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало что изменилось, и мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил", - сказал он во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.