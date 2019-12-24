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В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
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РИА Новости

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

15:46 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на один из районов Норильска
Вид на один из районов Норильска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на один из районов Норильска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Хаваж Гутаев задержан за взятку. Работало ФСБ, дело ведет СК, но, насколько я знаю, не местный, из центра (СК РФ - ред)", - сказал собеседник агентства.

РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.
В ГСУ СК по Красноярскому краю, ФСБ и прокуратуре региона комментарии пока получить не удалось.
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Хаваж ГутаевФСБ РФКрасноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
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