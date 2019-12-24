В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Хаваж Гутаев задержан за взятку. Работало ФСБ, дело ведет СК, но, насколько я знаю, не местный, из центра (СК РФ - ред)", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.
В ГСУ СК по Красноярскому краю, ФСБ и прокуратуре региона комментарии пока получить не удалось.