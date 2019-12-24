Аксенов пообещал ликвидировать очереди в детсады в Симферополе

"В следующем году (вводим) девять детских садов. Мы до 2022 года – я пообещал - вопрос с очередью будет решен", - сказал журналистам Аксенов, добавив, что решение проблемы будет осуществлено именно за счет строительства новых детсадов, а не за счет уплотнения существующих групп в дошкольных учреждениях.