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Аксенов пообещал ликвидировать очереди в детсады в Симферополе
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РИА Новости

Аксенов пообещал ликвидировать очереди в детсады в Симферополе

15:45 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Очереди в детские сады в Симферополе будут ликвидированы за два года без уплотнения существующих групп в детсадах, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"В следующем году (вводим) девять детских садов. Мы до 2022 года – я пообещал - вопрос с очередью будет решен", - сказал журналистам Аксенов, добавив, что решение проблемы будет осуществлено именно за счет строительства новых детсадов, а не за счет уплотнения существующих групп в дошкольных учреждениях.
Гурзуф, Крым
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По словам Аксенова, самая большая очередь детей в дошкольные учреждения остается в Симферополе – до семи тысяч человек. При этом существующие группы в дошкольных учреждениях уплотнены сверх нормы. Аксенов сообщил, что в Крыму из-за недобросовестных подрядчиков на конец 2019 года остаются недостроенными 24 детских сада. Он сообщил, что обратился в правительство России с просьбой дофинансировать строительство из-за опасности их потерять.
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Сергей Аксенов (политик)СимферопольКрымОбщество
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