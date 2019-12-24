Аксенов пообещал ликвидировать очереди в детсады в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Очереди в детские сады в Симферополе будут ликвидированы за два года без уплотнения существующих групп в детсадах, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"В следующем году (вводим) девять детских садов. Мы до 2022 года – я пообещал - вопрос с очередью будет решен", - сказал журналистам Аксенов, добавив, что решение проблемы будет осуществлено именно за счет строительства новых детсадов, а не за счет уплотнения существующих групп в дошкольных учреждениях.
По словам Аксенова, самая большая очередь детей в дошкольные учреждения остается в Симферополе – до семи тысяч человек. При этом существующие группы в дошкольных учреждениях уплотнены сверх нормы. Аксенов сообщил, что в Крыму из-за недобросовестных подрядчиков на конец 2019 года остаются недостроенными 24 детских сада. Он сообщил, что обратился в правительство России с просьбой дофинансировать строительство из-за опасности их потерять.