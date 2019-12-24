В Аргентине задержали более 40 человек в ходе беспорядков

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция Полиция Аргентины задержала 45 человек во время беспорядков на западе страны, разгоревшихся в ходе марша против горнодобывающей деятельности с использованием химикатов, сообщает газета Clarín.

Марш протеста защитников окружающей среды прошел в провинции Мендоса на фоне внесения изменений в закон номер 7722 от июня 2007 года, который запрещал добычу металлических руд и стал шагом на пути привлечения инвестиций в сферу добычи меди, серебра и золота. Новые поправки разрешают использование в горнодобывающей деятельности цианида и серной кислоты, под запретом остается только ртуть.

23 de diciembre a la noche, mientras el resto del pais se prepara para noche buena, Mendoza resiste en las calles... #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #la7722nosetoca pic.twitter.com/1f6EU3w7FB — Diego Agüero (@DiegoAg66130553) December 24, 2019

Изменения в законы были внесены при поддержке президента Альберта Фернандеса по требованиям торгово-промышленных палат и в связи с ростом безработицы в провинции до 8,4%. По мнению нового губернатора провинции Родольфо Суареса, горнодобывающая промышленность - это важный источник государственных доходов и рабочих мест.

Протестующие требуют от Суареса наложить вето на изменение закона. Они выступают в защиту чистоты воды, что особенно важно в такой полупустынной провинции.

Протесты начались мирно, однако затем группа молодых людей начала кидать камни в полицейских, после чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стали стрелять в них резиновыми пулями. В результате, несколько человек были ранены (в том числе 19 полицейских) и 45 человек были задержаны. До самой ночи люди протестовали, стуча кастрюлями и сковородками.