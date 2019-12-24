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В Аргентине задержали более 40 человек в ходе беспорядков
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РИА Новости

В Аргентине задержали более 40 человек в ходе беспорядков

15:41 24.12.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoАвтомобиль полиции Аргентины
Автомобиль полиции Аргентины
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Автомобиль полиции Аргентины. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция Аргентины задержала 45 человек во время беспорядков на западе страны, разгоревшихся в ходе марша против горнодобывающей деятельности с использованием химикатов, сообщает газета Clarín.
Марш протеста защитников окружающей среды прошел в провинции Мендоса на фоне внесения изменений в закон номер 7722 от июня 2007 года, который запрещал добычу металлических руд и стал шагом на пути привлечения инвестиций в сферу добычи меди, серебра и золота. Новые поправки разрешают использование в горнодобывающей деятельности цианида и серной кислоты, под запретом остается только ртуть.
Изменения в законы были внесены при поддержке президента Альберта Фернандеса по требованиям торгово-промышленных палат и в связи с ростом безработицы в провинции до 8,4%. По мнению нового губернатора провинции Родольфо Суареса, горнодобывающая промышленность - это важный источник государственных доходов и рабочих мест.
Протестующие требуют от Суареса наложить вето на изменение закона. Они выступают в защиту чистоты воды, что особенно важно в такой полупустынной провинции.
Протесты начались мирно, однако затем группа молодых людей начала кидать камни в полицейских, после чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стали стрелять в них резиновыми пулями. В результате, несколько человек были ранены (в том числе 19 полицейских) и 45 человек были задержаны. До самой ночи люди протестовали, стуча кастрюлями и сковородками.
Марш организовали защитники окружающей среды и левые партии, также в них приняло участие местное население, студенты, преподаватели и дети. Католическая церковь и винодельческие кооперативы высказались в их поддержку. В свою очередь, глава департамента окружающей среды провинции Мендоса Умберто Мингорансе заявил, что "вето на поправку в закон 7722 наложено не будет", однако продолжится диалог с представителями протестующих.
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Альберто ФернандесМендоса (провинция)АргентинаМоскваВ мире
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