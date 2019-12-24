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Глава Минэкономики Украины пожаловался на низкую зарплату
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РИА Новости

Глава Минэкономики Украины пожаловался на низкую зарплату

15:35 24.12.2019
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CC BY 4.0 / Тимофій Милованов / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниМинистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
CC BY 4.0 / Тимофій Милованов / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Архивное фото
КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал неприемлемо маленькими зарплаты топ-руководителей в правительстве и заявил, что глава Минэкономики должен получать 5-10 тысяч долларов в месяц.
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего, и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, он уйдет с должности.

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен (644-859 долларов по курсу нацбанка - ред.), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - сказал он в интервью агентству "ЛигаБизнесИнформ".

Отвечая на вопрос, о том, какую зарплату должен получать топ-руководитель в минэкономики, Милованов сказал: "от 5 до 10 тысяч долларов".
Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет ранее заявил, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
3 августа, 06:55
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