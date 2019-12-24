Глава Минэкономики Украины пожаловался на низкую зарплату

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен (644-859 долларов по курсу нацбанка - ред.), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - сказал он в интервью агентству "ЛигаБизнесИнформ".