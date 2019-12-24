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Путин наградил орденами Северный флот, Дальнюю авиацию и полк ВДВ
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РИА Новости

Путин наградил орденами Северный флот, Дальнюю авиацию и полк ВДВ

15:34 24.12.2019 (обновлено: 17:19 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения орденом Суворова командования Дальней авиацией. 24 декабря 2019
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения орденом Суворова командования Дальней авиацией. 24 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения орденом Суворова командования Дальней авиацией. 24 декабря 2019
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Северный флот, командование Дальней авиацией и 104-й полк ВДВ орденами Ушакова, Кутузова и Суворова.
"Награждены орденом Ушакова Краснознаменный Северный флот, орденом Суворова командование Дальней авиацией, орденом Кутузова 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознаменный полк", - озвучил диктор текст указа президента.
Награды были получены за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.
Президент лично вручил ордена в Министерстве обороны. Церемония состоялась после расширенной коллегии военного ведомства, в которой принял участие Путин.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
15:18
Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии
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