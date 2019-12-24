Путин наградил орденами Северный флот, Дальнюю авиацию и полк ВДВ

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Северный флот, командование Дальней авиацией и 104-й полк ВДВ орденами Ушакова, Кутузова и Суворова.
"Награждены орденом Ушакова Краснознаменный Северный флот, орденом Суворова командование Дальней авиацией, орденом Кутузова 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознаменный полк", - озвучил диктор текст указа президента.
Награды были получены за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.
Президент лично вручил ордена в Министерстве обороны. Церемония состоялась после расширенной коллегии военного ведомства, в которой принял участие Путин.