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Союзное государство
2019-12-24T20:06+0300
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Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
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РИА Новости

Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко

15:32 24.12.2019 (обновлено: 20:06 24.12.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после стольких лет Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья", этого не должно было быть.
"Мне просто обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом раздорожье. Вот этого у нас быть не должно было", заявил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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По словам Лукашенко, опасно, когда в российских СМИ "обижают белорусов", называя их нахлебниками России. "Когда начинаете что-то считать… И мы тоже вам оказываем соответствующие услуги… Неважно, 200 миллиардов долларов за 10 лет или 100 миллиардов. Это здесь большие суммы и проблемы. Вы обижаете не только меня… не надо своих людей обижать: мы каждого третьего положили на алтарь победы (в Великой отечественной войне – ред.), еще не все ушли из этой жизни, есть поколение таких, как мы… у нас советское осталось, и мои дети старшие тоже обижаются: что мы, действительно, нахлебники?" - сказал Лукашенко.
Он добавил, что пока не хочет озвучивать свои аргументы, что белорусы не являются нахлебниками, "чтобы не обидеть россиян". Но не исключил, что "вынужден будет это озвучить, показать своим людям, что мы живем за свой счет, что мы не такие богатые, как вы, что нет олигархата, нет таких шальных денег: вы спите в новогодние праздники, а труба работает, качает". По его словам, белорусы живут за счет своего труда и мозгов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
16:51Союзное государство
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Лукашенко предостерег, что в случае продолжения такого отношения, белорусы могут окончательно обидеться. "Если вы будете нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочего. И каждый год мы будем под Новый год этим заниматься. И если вы будете нам все время писать и говорить в вашем виртуальном мире, что мы у вас нахлебники, гиря на ногах, что мы (Россия – ред.) вам все тут отдаем, а вы такие-сякие. Тогда мы скажем: спасибо, не надо!" - сказал Лукашенко. "Не только мы вам стоим, но и мы вам оказываем огромное количество услуг, которые порой нельзя оценить. Все в деньгах не пропишешь, это не бухгалтерия", - заявил он.
"Я вам задаю риторический вопрос: так что же это за союз, когда у нас становится по всем позициям хуже и хуже? Но вы же это не анализируете, вам же это не надо. Вам почему-то в России надо показать, что (Белоруссия – ред.) это гиря на ногах, это нахлебники, что Лукашенко никакой, он капризный, как минимум. Чепуха полная", - продолжил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
16:39Союзное государство
Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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