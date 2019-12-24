Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T15:31+0300
https://ria.ru/20191224/1562779254.html
Испытания новейшей ракеты "Сармат" планируют завершить в 2021 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/151556/18/1515561835_0:0:1301:731_1036x0_80_0_0_b1344fdb80ecd5ecad8de334b1b82e6a.jpg
РИА Новости

Испытания новейшей ракеты "Сармат" планируют завершить в 2021 году

15:31 24.12.2019
229
© Минобороны РФРакетный комплекс стратегического назначения "Сармат"
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
© Минобороны РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" планируется завершить в 2021 году, доложили президенту России Владимиру Путину в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.
Путину рассказали, что продолжаются работы по созданию ракетного комплекса "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса с улучшенными характеристиками. Возможность суборбитального полета "Сармата" на дальность 35 тысяч километров "позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара", сообщили в центре.
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018
22 декабря, 14:43
Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
"Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году", - доложили президенту.
Также Путину рассказали, что "Сарматом" "в период с 2020 года по 2027 год планируется перевооружить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков". "Что позволит уже в 2024 году достичь полного оснащения группировки наземных стратегических ядерных сил современным ракетно-ядерным оружием", - доложили президенту.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность её стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
27 июня, 18:15Новое оружие России
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
2400001
Обсудить 0
Сармат (ракета)Национальный центр управления обороной РФВладимир ПутинРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 могут вооружить ракетами "Кинжал" после 2030 года
Министр обороны России Сергей Шойгу
Систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу назвал число вылетов стратегических бомбардировщиков в этом году
АПЛ Владимир Мономах проекта Борей
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
ВС получат четыре полка С-400 в 2020 году, заявил Шойгу
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Путин: в России работают над ракетой "Циркон" наземного базирования
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Шойгу: РВСН получат в 2020 году 22 установки "Ярсов" и "Авангардов"
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
Пуск ракеты Ангара на космодроме Плесецк
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Ракетный полк с "Авангардами" заступит на дежурство на этой неделе
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Шойгу: ВКС получили пять модернизированных стратегических ракетоносцев
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Лента новостейМолния