Испытания новейшей ракеты "Сармат" планируют завершить в 2021 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" планируется завершить в 2021 году, доложили президенту России Владимиру Путину в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.
Путину рассказали, что продолжаются работы по созданию ракетного комплекса "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса с улучшенными характеристиками. Возможность суборбитального полета "Сармата" на дальность 35 тысяч километров "позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара", сообщили в центре.
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"Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году", - доложили президенту.
Также Путину рассказали, что "Сарматом" "в период с 2020 года по 2027 год планируется перевооружить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков". "Что позволит уже в 2024 году достичь полного оснащения группировки наземных стратегических ядерных сил современным ракетно-ядерным оружием", - доложили президенту.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность её стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.