Испытания новейшей ракеты "Сармат" планируют завершить в 2021 году

Путину рассказали, что продолжаются работы по созданию ракетного комплекса "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса с улучшенными характеристиками. Возможность суборбитального полета "Сармата" на дальность 35 тысяч километров "позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара", сообщили в центре.

"Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году", - доложили президенту.

Также Путину рассказали, что "Сарматом" "в период с 2020 года по 2027 год планируется перевооружить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков". "Что позволит уже в 2024 году достичь полного оснащения группировки наземных стратегических ядерных сил современным ракетно-ядерным оружием", - доложили президенту.