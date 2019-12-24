Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T15:23+0300
https://ria.ru/20191224/1562778597.html
Истребители Су-57 могут вооружить ракетами "Кинжал" после 2030 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/44/1558384401_0:31:1404:821_1036x0_80_0_0_2bfb2c9bd8294d8b32699d606644dd6e.jpg
РИА Новости

Истребители Су-57 могут вооружить ракетами "Кинжал" после 2030 года

15:23 24.12.2019
283
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Истребители пятого поколения Су-57 могут стать носителями перспективных комплексов "Кинжал" после 2030 года, доложил президенту России Владимиру Путину представитель воздушно-космических сил в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.
"До 2028 года принято решение о перевооружении трех авиационных полков на перспективный авиационный комплекс самолет Су-57, который в дальнейшем мы планируем рассматривать совместно с беспилотным летательным аппаратом "Охотник". Кроме того, после 2030 года данный самолет планируется рассматривать в качестве авиационного носителя … для перспективного авиационного комплекса "Кинжал", - доложили президенту.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
13 ноября, 14:55
Уже скоро. Стала известна дата премьеры экспортной версии истребителя Су-57
2510003
Обсудить 1
Су-57Владимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
Испытания новейшей ракеты "Сармат" планируют завершить в 2021 году
АПЛ Владимир Мономах проекта Борей
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
Министр обороны России Сергей Шойгу
Систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
ВС получат четыре полка С-400 в 2020 году, заявил Шойгу
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Путин: в России работают над ракетой "Циркон" наземного базирования
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Ракетный полк с "Авангардами" заступит на дежурство на этой неделе
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
В России завершили развертывание установок "Пересвет", заявил Шойгу
Пуск ракеты Ангара на космодроме Плесецк
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Шойгу: РВСН получат в 2020 году 22 установки "Ярсов" и "Авангардов"
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
В 2020 году для ВМФ России планируют заложить восемь кораблей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
ВКС за год получили более 150 самолетов, вертолетов и другой техники
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу назвал число вылетов стратегических бомбардировщиков в этом году
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Шойгу: ВКС получили пять модернизированных стратегических ракетоносцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Лента новостейМолния