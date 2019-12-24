Истребители Су-57 могут вооружить ракетами "Кинжал" после 2030 года

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Истребители пятого поколения Су-57 могут стать носителями перспективных комплексов "Кинжал" после 2030 года, доложил президенту России Владимиру Путину представитель воздушно-космических сил в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.
"До 2028 года принято решение о перевооружении трех авиационных полков на перспективный авиационный комплекс самолет Су-57, который в дальнейшем мы планируем рассматривать совместно с беспилотным летательным аппаратом "Охотник". Кроме того, после 2030 года данный самолет планируется рассматривать в качестве авиационного носителя … для перспективного авиационного комплекса "Кинжал", - доложили президенту.