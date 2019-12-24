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Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-24T15:27+0300
https://ria.ru/20191224/1562778163.html
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
https://cdn21.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:30:2773:1591_1036x0_80_0_0_e2231cb22d32a9848d754909a5381057.jpg
РИА Новости

Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко

15:16 24.12.2019 (обновлено: 15:27 24.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он напомнил, что модернизированный договор о Союзном государстве предполагал проведение референдума по вопросу о конституции, валюты, глав государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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По словам Лукашенко, он еще при обмене ратификационными грамотами предлагал реализовывать договор сразу, потому что со временем сделать это станет сложнее.
"Вы отказались идти этим путем, и вы начали с крыши строить дом, а надо было с этого. Время ушло", — заявил Лукашенко.
По его словам, время безвозвратно упущено, "люди новые".
"Сегодня нельзя решать вопрос так, как вы предлагаете: давайте президентом будет этот, парламент — этот, этот, этот, сверху сейчас все построим. Завтра получим такую вспышку не только в Беларуси, но и в России", — добавил белорусский лидер.
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Он подчеркнул, что Минску и Москве нужно договариваться в спокойном режиме.
"Очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. То есть надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления, только я не знаю, зачем, но начинаю догадываться", — заключил Лукашенко.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Дааа, батька уже не тот. Слаб стал, хватка не та. Недолго похоже осталось рулить страной.
24 декабря, 15:20
Александр В
1100005
К сожалению, он прав.
24 декабря, 15:20
НЧНиколай Черненко
600009
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