Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он напомнил, что модернизированный договор о Союзном государстве предполагал проведение референдума по вопросу о конституции, валюты, глав государств.
По словам Лукашенко, он еще при обмене ратификационными грамотами предлагал реализовывать договор сразу, потому что со временем сделать это станет сложнее.
"Вы отказались идти этим путем, и вы начали с крыши строить дом, а надо было с этого. Время ушло", — заявил Лукашенко.
По его словам, время безвозвратно упущено, "люди новые".
"Сегодня нельзя решать вопрос так, как вы предлагаете: давайте президентом будет этот, парламент — этот, этот, этот, сверху сейчас все построим. Завтра получим такую вспышку не только в Беларуси, но и в России", — добавил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Минску и Москве нужно договариваться в спокойном режиме.
"Очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. То есть надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления, только я не знаю, зачем, но начинаю догадываться", — заключил Лукашенко.