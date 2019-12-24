Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко

"Очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. То есть надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления, только я не знаю, зачем, но начинаю догадываться", — заключил Лукашенко.