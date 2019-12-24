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Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
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РИА Новости

Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов

15:15 24.12.2019 (обновлено: 17:56 24.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловНачальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы. 24 декабря 2019
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы. 24 декабря 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы. 24 декабря 2019
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кизлык обвиняется в том, что его действия способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также снижению административной ответственности лицам, совершавшим контрабанду денежных средств", - зачитал следователь обвинительное заключение.
Вместе с Кизлыком обвиняемым по уголовному делу проходит его зам Алексей Серебро. Им грозит до десяти лет колонии за злоупотребление полномочиями.
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Александр КизлыкФедеральная таможенная служба РФМоскваПроисшествия
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