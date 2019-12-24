Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кизлык обвиняется в том, что его действия способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также снижению административной ответственности лицам, совершавшим контрабанду денежных средств", - зачитал следователь обвинительное заключение.
Вместе с Кизлыком обвиняемым по уголовному делу проходит его зам Алексей Серебро. Им грозит до десяти лет колонии за злоупотребление полномочиями.