Путин: в России работают над ракетой "Циркон" наземного базирования

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского и наземного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин

"У нас по плану идут работы по другим системам, по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - сказал он на ежегодной расширенной коллегии министерства обороны РФ.

Как заявлял ранее заявлял глава государства, гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров.

"Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий".

Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в перспективе "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск".