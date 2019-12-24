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Новое оружие России
2019-12-24T15:28+0300
https://ria.ru/20191224/1562778030.html
Путин: в России работают над ракетой "Циркон" наземного базирования
https://cdn22.img.ria.ru/images/156277/67/1562776771_0:220:2860:1829_1036x0_80_0_0_5416de8dcd4d1022c84051e2a977228c.jpg
РИА Новости

Путин: в России работают над ракетой "Циркон" наземного базирования

15:14 24.12.2019 (обновлено: 15:28 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского и наземного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас по плану идут работы по другим системам, по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - сказал он на ежегодной расширенной коллегии министерства обороны РФ.
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников во время постановки на бочки во Владивостоке
8 ноября, 11:30
Российскую подлодку и БПК оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Как заявлял ранее заявлял глава государства, гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров.
"Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий".
Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в перспективе "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск".
Такую же возможность, по его словам, получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую планируется передать ТОФ в 2022 году.
Министр обороны России Сергей Шойгу
9 декабря, 11:49Новое оружие России
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
93920118
Обсудить 9
Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоТихоокеанский флот ВМФ РоссииЦирконВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Путин заявил, что Россия создала оружие, основанное на новых законах физики. Новые законы физики приняты Госдумой в третьем чтении.
24 декабря, 16:41
втвладимир туманов
161411012
Не спорим ,но еще у нас есть очень коррумпированные чиновники и генералы и много чего другого и народ почему то бедный при наших то ресурсах.Говорить то надо обо всем или вообще не говорить.
24 декабря, 17:11
с старый прапор
1421107
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