Путин: в России работают над ракетой "Циркон" наземного базирования

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского и наземного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас по плану идут работы по другим системам, по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - сказал он на ежегодной расширенной коллегии министерства обороны РФ.
Как заявлял ранее заявлял глава государства, гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров.
"Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий".
Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в перспективе "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск".
Такую же возможность, по его словам, получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую планируется передать ТОФ в 2022 году.