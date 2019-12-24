В Рязани ищут вандала, уронившего буквы в новогодней инсталляции

"Дорогие рязанцы! Я прошу вас с уважением относиться к труду и усилиям тех людей, которые стремятся сделать что-то хорошее для своего города и его жителей, преобразить его и украсить! Наш город - это наше общее достояние. Я уверена, что проявлять пренебрежение и свое негативное отношение таким образом просто недопустимо и недостойно для любого человека. Это, прежде всего, неуважение к себе", - написала Сорокина.