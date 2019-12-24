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В Рязани ищут вандала, уронившего буквы в новогодней инсталляции
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РИА Новости

В Рязани ищут вандала, уронившего буквы в новогодней инсталляции

15:12 24.12.2019 (обновлено: 15:13 24.12.2019)
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© Фото : предоставлено администрацией города РязаниРязань - Новогодняя столица 2020. Украшения на Лыбедском бульваре
Рязань - Новогодняя столица 2020. Украшения на Лыбедском бульваре
© Фото : предоставлено администрацией города Рязани
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Полиция ищет вандала, намеренно уронившего несколько букв в инсталляции "Рязань 2020", сообщил РИА Новости во вторник представитель УМВД по региону.
Рязань встречает новогодние праздники в статусе "Новогодней столицы России". Объемные большие буквы "Рязань 2020" установлены на Лыбедском бульваре. Глава администрации города Елена Сорокина опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись, снятую с камер видеонаблюдения, как в темноте неизвестный подходит к инсталляции и сталкивает на землю несколько букв.
"Дорогие рязанцы! Я прошу вас с уважением относиться к труду и усилиям тех людей, которые стремятся сделать что-то хорошее для своего города и его жителей, преобразить его и украсить! Наш город - это наше общее достояние. Я уверена, что проявлять пренебрежение и свое негативное отношение таким образом просто недопустимо и недостойно для любого человека. Это, прежде всего, неуважение к себе", - написала Сорокина.
По ее словам, действия хулигана не останутся безнаказанными. "Инцидент произошел сегодня в районе 4.00 утра. У нас есть видео с камер наблюдения. По факту вандализма уже подано заявление в полицию, чтобы правоохранительные органы разобрались в этой ситуации, и впредь такое не повторялось", - заявила глава города.
Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что полиция уже занялась поиском правонарушителя. "Факт случившегося зафиксирован, проводится проверка", - сказал собеседник.
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей. В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой чести. Седьмого января 2019 года Рязань получила от Тулы переходящий символ проекта – снежинку.
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Министерство культуры РФТулаРязаньЯрославльОбщество
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