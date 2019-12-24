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2019-12-24T15:37+0300
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Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
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РИА Новости

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

15:12 24.12.2019 (обновлено: 15:37 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - сказал Путин во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что в войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал", комплексы "Пересвет", началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом "Авангард", по планам идут работы над ракетами "Сармат" и "Циркон", крылатой ракетой с ядерной силовой установкой "Буревестник".
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