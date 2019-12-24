Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - сказал Путин во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.