Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - сказал Путин во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что в войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал", комплексы "Пересвет", началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом "Авангард", по планам идут работы над ракетами "Сармат" и "Циркон", крылатой ракетой с ядерной силовой установкой "Буревестник".