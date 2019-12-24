В МЧС рассказали, как избежать пожаров из-за новогодних гирлянд

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В МЧС России рекомендуют выключать новогодние электроприборы на время отъезда и ночью.
"Елочные гирлянды, иная иллюминация – это тоже определенные риски. Мой совет всем, уезжая из дома, ложась даже спать у себя дома, обязательно электроприборы соответствующие лучше всего выключать", - сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
По его словам, именно ночью происходит 70% пожаров с гибелью людей.
Поэтому в МЧС также рекомендуют оборудовать квартиры дымовыми датчиками и иметь дома огнетушитель.
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