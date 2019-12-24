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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-24T15:11+0300
https://ria.ru/20191224/1562777866.html
В МЧС рассказали, как избежать пожаров из-за новогодних гирлянд
https://cdn23.img.ria.ru/images/156234/01/1562340103_0:221:2853:1826_1036x0_80_0_0_d8ee11ec67e1ecd66d001ae5a984b9ce.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали, как избежать пожаров из-за новогодних гирлянд

15:11 24.12.2019
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогоднее гирлянда
Новогоднее гирлянда
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Новогоднее гирлянда. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В МЧС России рекомендуют выключать новогодние электроприборы на время отъезда и ночью.
"Елочные гирлянды, иная иллюминация – это тоже определенные риски. Мой совет всем, уезжая из дома, ложась даже спать у себя дома, обязательно электроприборы соответствующие лучше всего выключать", - сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
По его словам, именно ночью происходит 70% пожаров с гибелью людей.
Поэтому в МЧС также рекомендуют оборудовать квартиры дымовыми датчиками и иметь дома огнетушитель.
Новогодняя композиция на здании Центрального телеграфа в Москве
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Новый год—2020МЧС РФРоссияОбщество
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