Ольга Бузова и Давид Манукян представили совместный трек

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова представила в сети трек "Мандаринка", который записала вместе с блогером Давидом Манукяном (Dava).

"Этой песней мы хотели напомнить вам, что впереди праздничные дни, и максимально поднять настроение этой доброй, веселой новогодней песней", — написала Бузова в инстаграме.

В композиции исполнители поют о зиме, празднике и, разумеется, мандаринах, а также тех, кого хотят забрать с собой в Новый год.

Через несколько часов после релиза трек занял третье место в музыкальном чарте iTunes, о чем рассказала Ольга Бузова в сторис.

© РИА Новости Ольга Бузова скриншот из сторис инстаграма © РИА Новости Ольга Бузова скриншот из сторис инстаграма