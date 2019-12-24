Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны , примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.

В минувшую пятницу на встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге российский лидер представил коллегам ряд архивных документов, связанных с историей Второй мировой войны и довоенными отношениями европейских стран.

"Говорил я там о том, что - а мы это отмечаем уже давно - что в некоторых странах-наших соседях, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю, придумывают просто какие-то невероятные сценарии развития ситуации в мире и в Европе перед началом Второй мировой войны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.

Он отметил, что своеобразным "логическим завершением" этого процесса стало принятие Европарламентом резолюции, содержащей оценку событий времен Второй мировой войны.

"Совсем недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред", - подчеркнул президент РФ.