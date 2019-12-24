Россия запустила с Байконура ракету "Протон" с метеоспутником

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия осуществила с космодрома Байконур последний пуск ракеты-носителя "Протон-М" в 2019 году, в космос запущен гидрометеорологический спутник "Электро-Л", говорится в трансляции на сайте "Роскосмоса".
"Через 9,5 минут спутник в связке с разгонным блоком ДМ-03 отделится от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в трансляции.
Сам пуск проведен в 15.03 мск. Это 24-й российский космический старт в 2019 году: 13 с космодрома Байконур, семь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Это был пятый старт "Протона" в 2019-м. В последние годы ракету запускали не более четырех раз за год. Нынешний старт также стал юбилейным, 1500-м, космическим пуском с космодрома Байконур с 4 октября 1957 года.
До конца года предполагается осуществить ещё один космический пуск - 27 числа ракета "Рокот" должна вывести на орбиту тройку спутников связи "Гонец".
После отделения от ракеты "Протон" дальнейшее выведение "Электро-Л" на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) предполагается за счет трех включений двигателя блока ДМ-03. Отделение спутника от ДМ-03 планируется в 21.40 мск, через 6 часов 37 минут после старта.
Это будет третий запущенный спутник одноименной группировки. Стартовая масса "Электро-Л" номер 3 составляет 2094 килограмма, расчетный срок службы - 10 лет. Спутнику предстоит работать в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы.
Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он преждевременно вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах. Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб Минобороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ. Сейчас Россия имеет на орбите четыре действующих метеорологических спутника: три "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2, а также "Электро-Л" номер 2.