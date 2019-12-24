Россия запустила с Байконура ракету "Протон" с метеоспутником

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия осуществила с космодрома Байконур последний пуск ракеты-носителя Россия осуществила с космодрома Байконур последний пуск ракеты-носителя "Протон-М" в 2019 году, в космос запущен гидрометеорологический спутник "Электро-Л", говорится в трансляции на сайте "Роскосмоса"

"Через 9,5 минут спутник в связке с разгонным блоком ДМ-03 отделится от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в трансляции.

Сам пуск проведен в 15.03 мск. Это 24-й российский космический старт в 2019 году: 13 с космодрома Байконур, семь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Это был пятый старт "Протона" в 2019-м. В последние годы ракету запускали не более четырех раз за год. Нынешний старт также стал юбилейным, 1500-м, космическим пуском с космодрома Байконур с 4 октября 1957 года.

До конца года предполагается осуществить ещё один космический пуск - 27 числа ракета "Рокот" должна вывести на орбиту тройку спутников связи "Гонец".

После отделения от ракеты "Протон" дальнейшее выведение "Электро-Л" на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) предполагается за счет трех включений двигателя блока ДМ-03. Отделение спутника от ДМ-03 планируется в 21.40 мск, через 6 часов 37 минут после старта.

Это будет третий запущенный спутник одноименной группировки. Стартовая масса "Электро-Л" номер 3 составляет 2094 килограмма, расчетный срок службы - 10 лет. Спутнику предстоит работать в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы.