В Москве спасли надышавшегося дымом при пожаре кота

"Рано утром во вторник в Южном округе столицы произошел пожар. Когда первый расчет проник в квартиру и приступил к тушению пожара, из горящей квартиры, прямо из черного дыма, под ноги пожарным выскочил и сразу упал черный кот", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели вынесли животное на свежий воздух и надели на него кислородную маску. Когда кот пришел в себя, его закутали в одеяло. Понимая, что коту необходима помощь ветеринаров, а хозяев квартиры не оказалось на месте, один из пожарных не смог оставить животное лежащим на скамейке.