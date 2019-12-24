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2019-12-24T15:31+0300
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В Москве спасли надышавшегося дымом при пожаре кота
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РИА Новости

В Москве спасли надышавшегося дымом при пожаре кота

15:03 24.12.2019 (обновлено: 15:31 24.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеКот, пострадавший в пожаре на юге Москвы
Кот, пострадавший в пожаре на юге Москвы
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кислородная маска и помощь ветеринаров понадобились коту, который надышался дымом и выскочил к спасателям при пожаре в квартире на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Рано утром во вторник в Южном округе столицы произошел пожар. Когда первый расчет проник в квартиру и приступил к тушению пожара, из горящей квартиры, прямо из черного дыма, под ноги пожарным выскочил и сразу упал черный кот", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, спасатели вынесли животное на свежий воздух и надели на него кислородную маску. Когда кот пришел в себя, его закутали в одеяло. Понимая, что коту необходима помощь ветеринаров, а хозяев квартиры не оказалось на месте, один из пожарных не смог оставить животное лежащим на скамейке.
"Готовился заступить на смену в службу пожаротушения, и у меня еще оставалось время обратиться в ближайшую ветеринарную клинику. Объяснил администратору и ветеринарным врачам о случившимся, нам с радостью согласились помочь", - приводит пресс-служба слова командира отделения 20-й пожарно-спасательной части Александра Хаустова.
После осмотра врачи приняли решение поместить кота, которого спасатели назвали Степаном, в кислородный бокс.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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