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Власти Йошкар-Олы разрешили детям не ходить в школу из-за гололеда
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РИА Новости

Власти Йошкар-Олы разрешили детям не ходить в школу из-за гололеда

14:55 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНабережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Власти Йошкар-Олы рекомендовали родителям ограничить пребывание детей на улице из-за гололеда и самостоятельно решать, пойдет ли их ребенок в школу в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Как сообщается на сайте администрации Йошкар-Олы, в связи с неблагоприятными погодными условиями 24 и 25 декабря изменен режим работы муниципальных общеобразовательных учреждений. Родители самостоятельно принимают решение о направлении ребенка в школу.
Также им рекомендовано "максимально ограничить пребывание детей на улице".
"Рекомендация дана в целях безопасности детей. В городе сильный гололед. У нас уже несколько дней идет дождь, потом подмораживает. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но с погодой не поспоришь. Вот и сейчас у нас идет дождь, а ночью обещают заморозки. Поэтому в среду рекомендация для родителей о том, отправлять детей в школу или нет, тоже будет действовать", - сообщили агентству в пресс-службе мэрии.
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