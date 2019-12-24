Власти Йошкар-Олы разрешили детям не ходить в школу из-за гололеда

"Рекомендация дана в целях безопасности детей. В городе сильный гололед. У нас уже несколько дней идет дождь, потом подмораживает. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но с погодой не поспоришь. Вот и сейчас у нас идет дождь, а ночью обещают заморозки. Поэтому в среду рекомендация для родителей о том, отправлять детей в школу или нет, тоже будет действовать", - сообщили агентству в пресс-службе мэрии.