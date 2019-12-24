Власти Йошкар-Олы разрешили детям не ходить в школу из-за гололеда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Власти Йошкар-Олы рекомендовали родителям ограничить пребывание детей на улице из-за гололеда и самостоятельно решать, пойдет ли их ребенок в школу в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Как сообщается на сайте администрации Йошкар-Олы, в связи с неблагоприятными погодными условиями 24 и 25 декабря изменен режим работы муниципальных общеобразовательных учреждений. Родители самостоятельно принимают решение о направлении ребенка в школу.
Также им рекомендовано "максимально ограничить пребывание детей на улице".
"Рекомендация дана в целях безопасности детей. В городе сильный гололед. У нас уже несколько дней идет дождь, потом подмораживает. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но с погодой не поспоришь. Вот и сейчас у нас идет дождь, а ночью обещают заморозки. Поэтому в среду рекомендация для родителей о том, отправлять детей в школу или нет, тоже будет действовать", - сообщили агентству в пресс-службе мэрии.
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