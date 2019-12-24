Диетолог посоветовала добавлять меньше соли в новогодние блюда

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Переизбыток соли негативно сказывается на здоровье, нужно минимизировать ее использование в блюдах для новогоднего стола, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Старайтесь приготовить блюда самостоятельно и добавлять туда как можно меньше соли – она опасна для людей, имеющих проблемы с артериальным давлением", — сказала Стародубова на конференции "Безопасный Новый год".
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Она также отметила необходимость придерживаться более-менее привычного рациона, особенно аллергикам. "Если вы знаете о своей склонности к аллергии, не экспериментируйте в новогоднюю ночь", — сказала Стародубова.
Кроме того, главный диетолог напомнила о профилактике отравлений в новогодние праздники. "Мы закупаем избыточное количество продуктов, стараемся приготовить их заранее и съесть все до последней ложки. Нужно спланировать меню, приготовить ровно столько, сколько будет съедено", — сказала эксперт.
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