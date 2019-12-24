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Новый год—2020
2019-12-24T14:49+0300
https://ria.ru/20191224/1562775939.html
Диетолог посоветовала добавлять меньше соли в новогодние блюда
https://cdn21.img.ria.ru/images/93351/52/933515250_0:114:2184:1343_1036x0_80_0_0_7717b0b25848ba96d9e9db98e28856fd.jpg
РИА Новости

Диетолог посоветовала добавлять меньше соли в новогодние блюда

14:49 24.12.2019
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© Fotolia / Africa StudioМужчина солит салат
Мужчина солит салат
© Fotolia / Africa Studio
Мужчина солит салат. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Переизбыток соли негативно сказывается на здоровье, нужно минимизировать ее использование в блюдах для новогоднего стола, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Старайтесь приготовить блюда самостоятельно и добавлять туда как можно меньше соли – она опасна для людей, имеющих проблемы с артериальным давлением", — сказала Стародубова на конференции "Безопасный Новый год".
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Она также отметила необходимость придерживаться более-менее привычного рациона, особенно аллергикам. "Если вы знаете о своей склонности к аллергии, не экспериментируйте в новогоднюю ночь", — сказала Стародубова.
Кроме того, главный диетолог напомнила о профилактике отравлений в новогодние праздники. "Мы закупаем избыточное количество продуктов, стараемся приготовить их заранее и съесть все до последней ложки. Нужно спланировать меню, приготовить ровно столько, сколько будет съедено", — сказала эксперт.
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