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Число заболевших детей в детсаду под Челябинском увеличилось до 32
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РИА Новости

Число заболевших детей в детсаду под Челябинском увеличилось до 32

14:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. До 32 увеличилось число заболевших воспитанников детского сада №34 города Копейск Челябинской области, где зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, у больных выявлены возбудители дизентерии, сообщило во вторник управление Роспотребнадзора по региону.
О вспышке острого неуточненного гастроэнтероколита в детсаду №34 администрация Копейска сообщила накануне, вначале поступили данные о госпитализации пятерых детей из разных групп и одной воспитательницы (мамы одного из заболевших детей). Утром во вторник пресс-служба горадминистрации сообщила, что в больницах находятся 11 детей и двое взрослых. Позже минздрав региона сообщил о 18 пострадавших, из которых госпитализированы 14 человек - 12 детей и 2 взрослых (из них один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции детской городской клинической больницы №8 Челябинска).
"Управление Роспотребнадзора по Челябинской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование по регистрации заболеваний острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди детей и сотрудников детского сада №34. По состоянию на 24 декабря, заболело 36 человек, в том числе 32 ребенка до 17 лет", - говорится в сообщении.
По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области, у больных и контактных сотрудников методом ПЦР выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла (бактерии, возбудители дизентерии), уточняется в сообщении.
В детсаду продолжаются противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний, ситуация находится на постоянном контроле областного управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте.
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РоспотребнадзорЧелябинскКопейскЧелябинская областьПроисшествия
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