Число заболевших детей в детсаду под Челябинском увеличилось до 32

О вспышке острого неуточненного гастроэнтероколита в детсаду №34 администрация Копейска сообщила накануне, вначале поступили данные о госпитализации пятерых детей из разных групп и одной воспитательницы (мамы одного из заболевших детей). Утром во вторник пресс-служба горадминистрации сообщила, что в больницах находятся 11 детей и двое взрослых. Позже минздрав региона сообщил о 18 пострадавших, из которых госпитализированы 14 человек - 12 детей и 2 взрослых (из них один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции детской городской клинической больницы №8 Челябинска).