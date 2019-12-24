Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57 обнаружены на месте крушения воздушного судна, они в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона.
"В 14.10 мск оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - найдены на месте падения самолета", - сказал собеседник агентства.
14:08Сказано в эфиреЭксперт о крушении Су-57: в ходе испытаний может произойти что угодноДвигатель разбившегося под Хабаровском Су-57 проверяли по спецпрограммам, в причинах аварии разберется созданная комиссия. В эфире радио Sputnik бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев прокомментировал ситуацию.
По его словам, черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии.