Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57

Эксперт о крушении Су-57: в ходе испытаний может произойти что угодно Двигатель разбившегося под Хабаровском Су-57 проверяли по спецпрограммам, в причинах аварии разберется созданная комиссия. В эфире радио Sputnik бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев прокомментировал ситуацию.