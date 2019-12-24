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Путин: нужно вести мониторинг развертывания американских РСМД
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РИА Новости

Путин: нужно вести мониторинг развертывания американских РСМД

14:36 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ведения мониторинга развертывания американских ракет средней и меньшей давности, в первую очередь в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"В этом году США фактически разрушили договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира. В первую очередь, разумеется, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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