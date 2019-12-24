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Новое оружие России
2019-12-24T14:30+0300
https://ria.ru/20191224/1562774441.html
Путин отметил возросшие возможности российских ядерных сил
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РИА Новости

Путин отметил возросшие возможности российских ядерных сил

14:30 24.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ядерные силы России показали на учениях свои возросшие возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные, нестандартные задачи. Так, ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учениях "Гром-2019", флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений "Океанский щит", - сказал Путин в ходе заседания.
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Он напомнил также, что в ходе маневров "Центр-2019" были впервые апробированы слаженные совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с восемью государствами по решению антитеррористических задач.
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинРоссияБезопасность
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