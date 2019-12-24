Путин отметил возросшие возможности российских ядерных сил

"Войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные, нестандартные задачи. Так, ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учениях "Гром-2019", флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений "Океанский щит", - сказал Путин в ходе заседания.