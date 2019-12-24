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Союзное государство
2019-12-24T14:29+0300
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Лукашенко призвал не создавать почву "для уличных боев за суверенитет"
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РИА Новости

Лукашенко призвал не создавать почву "для уличных боев за суверенитет"

14:29 24.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минску и Москве нужно договариваться в спокойном режиме, чтобы не создавать основу "для уличных боев за независимость", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное - показывать народам России и народу Беларуси особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости... Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. То есть надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления, только я не знаю, зачем, но начинаю догадываться", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияРоссияВ мире
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