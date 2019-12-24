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Путин: Россия готова договариваться о контроле над вооружениями
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РИА Новости

Путин: Россия готова договариваться о контроле над вооружениями

14:26 24.12.2019 (обновлено: 14:54 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова работать над новыми договоренностями о контроле за вооружениями, но в их отсутствие продолжит развивать ядерные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружением. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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Президент отметил, что речь идет о перевооружении частей РВСН на современные комплексы "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил - на подводные ракетоносцы класса "Борей-А".
"И разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников", - подчеркнул президент.
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