Путин: Россия готова договариваться о контроле над вооружениями

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова работать над новыми договоренностями о контроле за вооружениями, но в их отсутствие продолжит развивать ядерные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружением. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Президент отметил, что речь идет о перевооружении частей РВСН на современные комплексы "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил - на подводные ракетоносцы класса "Борей-А".
"И разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников", - подчеркнул президент.