Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно провести всесторонний анализ угроз для России.
Он отметил, что в следующем году завершается подготовка плана обороны страны на 2021-2025 годы.
"В ходе этой работы надо в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию вооруженных сил", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.