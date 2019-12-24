Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России

"В ходе этой работы надо в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию вооруженных сил", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.