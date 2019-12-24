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Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России
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РИА Новости

Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России

14:25 24.12.2019 (обновлено: 14:36 24.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно провести всесторонний анализ угроз для России.
Он отметил, что в следующем году завершается подготовка плана обороны страны на 2021-2025 годы.
"В ходе этой работы надо в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию вооруженных сил", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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