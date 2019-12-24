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Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов
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РИА Новости

Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов

14:25 24.12.2019 (обновлено: 16:15 24.12.2019)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава государства отметил, что на выставке ему с гордостью докладывали про некоторые образцы техники, что они не уступают лучшим мировым образцам.

"Она должна быть, сколько раз я уже говорил, и представителям промышленности тоже, она всегда должна быть лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства", — сказал Путин.

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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВладимир ПутинБезопасностьВ мире
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