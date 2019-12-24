Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов

"Она должна быть, сколько раз я уже говорил, и представителям промышленности тоже, она всегда должна быть лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства", — сказал Путин.