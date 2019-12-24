Лукашенко прокомментировал сообщения об открытии базы российских ВВС

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тема открытия военной базы ВВС РФ в Белоруссии была с российской стороны "болтовней, не знаю, кому нужной", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это был с вашей стороны, пусть меня извинят ваши политики и руководители, обычный фейк, как это называется. Ну, может, это я не точно выразился, это модное слово, но это была просто болтовня, не знаю, кому она была нужна", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о заявлениях о возможном открытии военной базы РФ в Белоруссии.
Как уточнил белорусский президент, речь шла о том, что якобы российское руководство намерено открыть новую базу военно-воздушных сил где-то в районе Бобруйска.
8 декабря, 01:32Союзное государствоСоюзное государство России и Белоруссии