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Союзное государство
2019-12-24T14:45+0300
https://ria.ru/20191224/1562773864.html
Лукашенко прокомментировал сообщения об открытии базы российских ВВС
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РИА Новости

Лукашенко прокомментировал сообщения об открытии базы российских ВВС

14:23 24.12.2019 (обновлено: 14:45 24.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тема открытия военной базы ВВС РФ в Белоруссии была с российской стороны "болтовней, не знаю, кому нужной", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это был с вашей стороны, пусть меня извинят ваши политики и руководители, обычный фейк, как это называется. Ну, может, это я не точно выразился, это модное слово, но это была просто болтовня, не знаю, кому она была нужна", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о заявлениях о возможном открытии военной базы РФ в Белоруссии.
Как уточнил белорусский президент, речь шла о том, что якобы российское руководство намерено открыть новую базу военно-воздушных сил где-то в районе Бобруйска.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
8 декабря, 01:32Союзное государство
Союзное государство России и Белоруссии
2940141
Обсудить 3
Союзное государствоВВС РФАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Бацка", случись что (а оно - случится 100%) - сломя голову побежит, как Янукович, прятаться в Россию.
24 декабря, 14:36
Alexander Montie
1410000
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