Лукашенко призвал Россию помнить о братстве восточнославянских народов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию как правопреемницу СССР помогать Белоруссии, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы, а не торговаться за $10 в цене на газ.
"Главный вопрос, я уже сказал об этом вашей делегации в Питере. Вы правопреемники Советского союза. Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто ее эксплуатировал? Не белорусы. Кто ее взорвал? Не белорусы. А восемьдесят процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область. Немного на Украину", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
В последние годы существования Советского союза была программа преодоления катастрофы, напомнил Лукашенко.
"Советский союз развалился. Кто помогать будет? Не наша беда, но на нас она упала. Я говорю – вы сегодня за 10 долларов цены на газ торгуетесь", - подчеркнул он.
Лукашенко также призвал Москву помнить о братстве восточнославянских народов.