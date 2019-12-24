Лукашенко призвал Россию помнить о братстве восточнославянских народов

Президент Белоруссиипризвал Россию как правопреемницу СССР помогать Белоруссии, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы, а не торговаться за $10 в цене на газ.

"Советский союз развалился. Кто помогать будет? Не наша беда, но на нас она упала. Я говорю – вы сегодня за 10 долларов цены на газ торгуетесь", - подчеркнул он.