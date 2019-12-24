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Лукашенко призвал Россию помнить о братстве восточнославянских народов
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РИА Новости

Лукашенко призвал Россию помнить о братстве восточнославянских народов

14:21 24.12.2019 (обновлено: 16:40 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию как правопреемницу СССР помогать Белоруссии, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы, а не торговаться за $10 в цене на газ.
"Главный вопрос, я уже сказал об этом вашей делегации в Питере. Вы правопреемники Советского союза. Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто ее эксплуатировал? Не белорусы. Кто ее взорвал? Не белорусы. А восемьдесят процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область. Немного на Украину", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
В последние годы существования Советского союза была программа преодоления катастрофы, напомнил Лукашенко.
"Советский союз развалился. Кто помогать будет? Не наша беда, но на нас она упала. Я говорю – вы сегодня за 10 долларов цены на газ торгуетесь", - подчеркнул он.
Лукашенко также призвал Москву помнить о братстве восточнославянских народов.
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7 декабря, 16:04
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