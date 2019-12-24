Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе

"Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. Так, авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране", — заявил Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ во вторник.