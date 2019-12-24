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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T14:56+0300
https://ria.ru/20191224/1562773706.html
Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156277/51/1562775140_571:1149:2169:2048_1036x0_80_0_0_d393b1c632782a1ff2cb2a076c3351c5.jpg
РИА Новости

Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе

14:21 24.12.2019 (обновлено: 14:56 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Присутствие российских вооруженных сил в сирийском порту Тартус и на аэродроме Хмеймим является гарантией мира и стабильности в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. Так, авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране", — заявил Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ во вторник.
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТартус (город)РоссияВ мире
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