Северокорейские СМИ приравняли Японию к "политическому карлику"

"Япония вновь ведет себя безрассудно. Несколько дней назад министр обороны Японии Коно назвал действия КНДР по повышению возможностей по самообороне "пуском баллистических ракет", вымаливал о международной поддержке… Еще раз говорим: военные меры, предпринимаемые КНДР, являются использованием ее законного права как суверенного государства на самооборону, и никто не имеет права обвинять кого-либо в этом", - говорится в комментарии ЦТАК.