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Северокорейские СМИ приравняли Японию к "политическому карлику"
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РИА Новости

Северокорейские СМИ приравняли Японию к "политическому карлику"

14:20 24.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 24 дек – РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подвергло критике высказывания министра обороны Японии Таро Коно в отношении КНДР, а японское правительство приравняло к "политическому карлику".
"Япония вновь ведет себя безрассудно. Несколько дней назад министр обороны Японии Коно назвал действия КНДР по повышению возможностей по самообороне "пуском баллистических ракет", вымаливал о международной поддержке… Еще раз говорим: военные меры, предпринимаемые КНДР, являются использованием ее законного права как суверенного государства на самооборону, и никто не имеет права обвинять кого-либо в этом", - говорится в комментарии ЦТАК.
Агентство призывает японские власти прекратить "бредить относительно "угрозы" и "провокаций".
"Бесстыдное и узкоколейное поведение Японии, которая превращает черное в белое и предпринимает легкомысленные действия, лишь подчеркивает ее жалость как политического карлика", - добавляет ЦТАК.
В декабре КНДР сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме этого, КНДР 21 декабря провела расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, на котором Ким Чен Ын подчеркнул важность обороны и улучшения возможностей армии страны в "сложной внутренней и внешней ситуации".
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
10:32
Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудили проблему КНДР
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Таро КоноКим Чен ЫнКНДРЯпонияТокиоВ мире
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