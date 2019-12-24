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Лукашенко призвал Россию не торговаться за 10 долларов в цене на газ
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РИА Новости

Лукашенко призвал Россию не торговаться за 10 долларов в цене на газ

14:17 24.12.2019 (обновлено: 14:58 24.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию как правопреемницу СССР помогать Белоруссии, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы, а не торговаться за $10 в цене на газ.

"Главный вопрос, я уже сказал об этом вашей делегации в Питере. Вы правопреемники Советского союза. Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто ее эксплуатировал? Не белорусы. Кто ее взорвал? Не белорусы. А восемьдесят процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область. Немного на Украину", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

В последние годы существования Советского союза была программа преодоления катастрофы, напомнил Лукашенко.
"Советский союз развалился. Кто помогать будет? Не наша беда, но на нас она упала. Я говорю – вы сегодня за 10 долларов цены на газ торгуетесь", - подчеркнул он.
Лукашенко также призвал Москву помнить о братстве восточнославянских народов.
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19 декабря, 14:06Большая пресс-конференция Владимира Путина
Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ
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Обсудить 6
Александр ЛукашенкоМоскваБелоруссияСССРЭкономика
Популярные комментарии
Не лезь в чужой карман. Тем более этот газ ты перепродаешь дальше на запад, а не для своих 'белорусских' братьев.
24 декабря, 14:19
Александр Павлов
3500001
Если Вы торгуетесь за создание союзного государства, то что Вас не устраивает в плане за свою независимость. Чужак на базаре с большим ртом... иди купи у других.
24 декабря, 14:20
МНМирон Неделюсь
3100000
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