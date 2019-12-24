Лукашенко призвал Россию не торговаться за 10 долларов в цене на газ

"Главный вопрос, я уже сказал об этом вашей делегации в Питере. Вы правопреемники Советского союза. Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто ее эксплуатировал? Не белорусы. Кто ее взорвал? Не белорусы. А восемьдесят процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область. Немного на Украину", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".