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Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
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РИА Новости

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

14:16 24.12.2019 (обновлено: 14:41 24.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны во вторник.
"За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%" , - сказал Путин.
Он также добавил, что в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".
"Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону", - сказал президент.
Он также отметил, что в последние годы расширенные коллегии и другие значимые мероприятия в области военного строительства проводятся в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, которому в декабре исполнилось пять лет.
Путин подчеркнул, что за это время центр стал эффективным инструментом управления армией и флотом и важным звеном межведомственного взаимодействия. "Хочу поблагодарить всех, кто здесь служит, работает, кто создавал это центр. Пожелать всем успехов в обеспечении военной безопасности России", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин
14:25
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