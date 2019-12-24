Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил президент РФ Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны во вторник.

"За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%" , - сказал Путин.

Он также добавил, что в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".

"Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону", - сказал президент.

Он также отметил, что в последние годы расширенные коллегии и другие значимые мероприятия в области военного строительства проводятся в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, которому в декабре исполнилось пять лет.