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Лавров обсудил с главой МИД Египта положение дел в Ливии
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Египта положение дел в Ливии

14:16 24.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Египта Самехом Шукри ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии, сообщает российское дипведомство.
"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии. Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе", - говорится в сообщении на сайте российского министерства.
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Стороны также затронули некоторые актуальные аспекты российско-египетских двусторонних отношений, отметили в МИД РФ.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Северная АфрикаСамех ШукриБлижний ВостокСергей ЛавровМИД РФМИД ЕгиптаЛивияВ мире
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