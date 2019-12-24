Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан попросил помощи у властей США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже американец Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил, что считает себя невиновным, и попросил о помощи власти США, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда

Суд во вторник удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест Уилана до 29 марта 2020 года.

На заседании Уилан из "аквариума" показывал участникам заседания лист с тезисами, среди которых были "Я по-прежнему невиновен", "Никакого шпионажа", "В России нет правосудия", а также "Премьер-министр и президент США, пожалуйста, прекратите этот нонсенс". Часть тезисов он выкрикнул перед началом заседания.

В конце лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По ее заявлению, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У него есть гражданства США, Канады и Ирландии и Британии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается - также из-за секретности.