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Девочке, брошенной в квартире в Москве, нашли приемную семью
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РИА Новости

Девочке, брошенной в квартире в Москве, нашли приемную семью

14:10 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пятилетней девочке, найденной в одиночестве в захламленной квартире на севере Москвы, нашли приемную семью, сейчас она уже разговаривает и даже поет, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Девочку обнаружили 10 марта в квартире в Москве. На шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение, кроме того, малышка не владела социальными навыками. Следователи завели дело по статье "покушение на убийство". Мать девочки была задержана.
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"Сейчас она (девочка) в семье. Уже нашлась приемная мама. Достаточно долгое время к ней приходили кандидаты в приемные родители, долго велся отбор. Мы решили не давить, все-таки ребенок требует особого внимания. И нашлась такая мама, она с психологическим образованием", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что девочка уже не просто начала говорить, но "она сейчас уже поет".
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Анна КузнецоваМоскваОбщество
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