Девочке, брошенной в квартире в Москве, нашли приемную семью

"Сейчас она (девочка) в семье. Уже нашлась приемная мама. Достаточно долгое время к ней приходили кандидаты в приемные родители, долго велся отбор. Мы решили не давить, все-таки ребенок требует особого внимания. И нашлась такая мама, она с психологическим образованием", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".