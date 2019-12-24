В ЛНР заявили, что проведут верификацию отказавшихся от обмена

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Верификация отказавшихся от обмена удерживаемых лиц пройдет 27-28 декабря, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Верификация отказавшихся от обмена удерживаемых лиц пройдет 27-28 декабря, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

"Верификация "отказников" от обмена пройдёт 27-28 декабря", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что омбудсмены ЛНР и ДНР в присутствии представителя ОБСЕ должны лично убедиться, что "люди действительно и по собственной воле отказываются от обмена, а не делают это под давлением украинских властей или тюремной администрации".

"Процедурная тонкость в том, что прежде чем быть внесённым в списки обмена, удерживаемое лицо пишет заявление о согласии на обмен. А теперь он почему-то от него отказывается", - уточнил Мирошник.

Представитель ЛНР дополнил, что после верификации будет объявлена формула и дата обмена.