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Адвокат: Киев отказывается включить в списки на обмен экс-беркутовцев
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РИА Новости

Адвокат: Киев отказывается включить в списки на обмен экс-беркутовцев

14:00 24.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Украинская сторона отказывается включать в список обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом троих экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане", сообщил во вторник правозащитник Валентин Рыбин.
Ранее сайт телеканала "ГромадськеТВ" (Общественное ТВ) со ссылкой на источники, близкие к судебным делам, сообщил, что Киев планирует передать в рамках обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" , обвиняемых по делу о "евромайдане".
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"Сегодня, 24 декабря 2019 года украинская сторона вычеркивает из списка на обмен сотрудников спецподразделения "Беркут", троих наших ребят, которые содержатся в СИЗО уже практически пять лет. Я обращаю на это внимание представителей ЛДНР и прошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята были освобождены", - заявил Рыбин в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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