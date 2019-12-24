Адвокат: Киев отказывается включить в списки на обмен экс-беркутовцев

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Украинская сторона отказывается включать в список обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Украинская сторона отказывается включать в список обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом троих экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане", сообщил во вторник правозащитник Валентин Рыбин

Ранее сайт телеканала "ГромадськеТВ" (Общественное ТВ) со ссылкой на источники, близкие к судебным делам, сообщил, что Киев планирует передать в рамках обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" , обвиняемых по делу о "евромайдане".

"Сегодня, 24 декабря 2019 года украинская сторона вычеркивает из списка на обмен сотрудников спецподразделения "Беркут", троих наших ребят, которые содержатся в СИЗО уже практически пять лет. Я обращаю на это внимание представителей ЛДНР и прошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята были освобождены", - заявил Рыбин в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года.