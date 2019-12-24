СК прекратил дело против фигуранта дела об угрозах судье Криворучко

Подозреваемые в высказывании угроз в адрес судьи и призывами к осуществлению экстремистской деятельности . Архивное фото

Подозреваемые в высказывании угроз в адрес судьи и призывами к осуществлению экстремистской деятельности

© Фото : СК РФ Подозреваемые в высказывании угроз в адрес судьи и призывами к осуществлению экстремистской деятельности

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Сергея Половца, которого обвиняли в угрозах судье столичного суда Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Сергея Половца, которого обвиняли в угрозах судье столичного суда Алексею Криворучко , сообщила РИА Новости его адвокат Елена Сыропятова.

"Дело в отношении Половца было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - рассказала она.

Ранее мужчина полностью признал вину в угрозе убийством или причинением вреда судье (статья 296 УК РФ), после чего был отпущен под подписку о невыезде.

Следователи задержали Половца в середине ноября, почти одновременно с менеджером из Электростали Евгением Ерзуновым. Как рассказывал адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, Ерзунов оставил комментарий к одной из записей в Twitter про судью Криворучко, в котором СК увидел угрозу судье. Пост, а за ним и сообщение Ерзунова, разместил у себя на странице Сергей Половец.

Во вторник Мещанский суд Москвы приговорил Ерзунова к штрафу в размере 110 тысяч рублей, он также признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения.

В конце сентября пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".