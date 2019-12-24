СК прекратил дело против фигуранта дела об угрозах судье Криворучко

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Сергея Половца, которого обвиняли в угрозах судье столичного суда Алексею Криворучко, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Сыропятова.
"Дело в отношении Половца было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - рассказала она.
Ранее мужчина полностью признал вину в угрозе убийством или причинением вреда судье (статья 296 УК РФ), после чего был отпущен под подписку о невыезде.
Следователи задержали Половца в середине ноября, почти одновременно с менеджером из Электростали Евгением Ерзуновым. Как рассказывал адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, Ерзунов оставил комментарий к одной из записей в Twitter про судью Криворучко, в котором СК увидел угрозу судье. Пост, а за ним и сообщение Ерзунова, разместил у себя на странице Сергей Половец.
Во вторник Мещанский суд Москвы приговорил Ерзунова к штрафу в размере 110 тысяч рублей, он также признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения.
В конце сентября пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.