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В Совфеде оценили идею ставить на оружие "маячки" для слежки
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РИА Новости

В Совфеде оценили идею ставить на оружие "маячки" для слежки

13:43 24.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Франц Клинцевич
 Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложение ставить на оружие "маячки" для слежки за ним граничит с глупостью, заявил РИА Новости член комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву оборудовать гражданское оружие специальными "маячками", позволяющими полицейским следить за его перемещением.
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"Это предложение граничит с глупостью, это же придётся создавать целую инфраструктуру по производству маячков, выделять огромное финансирование на это, на функционирование тех, кто будет заниматься маячками... Ничего, кроме раздражения, у людей это не вызовет", - сказал сенатор.
По его словам, в таких мерах нет необходимости, действующее законодательство уже предусматривает все необходимые меры для контроля за оружием.
"Нужно совершенствовать правоприменительную практику, и все будет в порядке, а не реагировать на каждый чих изменениями в законы", - заявил Клинцевич.
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Совет Федерации РФФранц КлинцевичОбщество
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