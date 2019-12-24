В Совфеде оценили идею ставить на оружие "маячки" для слежки

"Это предложение граничит с глупостью, это же придётся создавать целую инфраструктуру по производству маячков, выделять огромное финансирование на это, на функционирование тех, кто будет заниматься маячками... Ничего, кроме раздражения, у людей это не вызовет", - сказал сенатор.