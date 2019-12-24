Осужденный зять испанского короля отметит Рождество с семьей

МАДРИД, 24 дек – РИА Новости. Муж испанской инфанты Кристины Муж испанской инфанты Кристины Иньяки Урдангарин , отбывающий наказание за коррупцию, отметит Рождество с семьей, ранее суд разрешил ему провести четыре дня за пределами пенитенциарного учреждения.

Утром во вторник Урдангарин выехал из тюрьмы Бриевы, расположенной недалеко от города Авила в Посуэло-де-Аларкон, где находится центр для людей с ограниченными возможностями, в котором дважды в неделю Урдангарин помогает в качестве волонтера. Отсюда он отправится к семье. Вернуться в тюрьму Урдангарин должен утром в субботу.

Изначально зять короля просил предоставить ему семь дней, однако руководство пенитенциарного учреждения и суд дали лишь четыре. Урдангарин впервые сможет ночевать за пределами тюрьмы.

Мера пресечения Урдангарину была смягчена в связи с тем, что он отбыл четвертую часть наказания (зять короля приговорен к пяти годам и десяти месяцам заключения), и "не было отмечено плохого поведения". Он сможет проводить за пределами тюрьмы 36 дней в году, каждый раз не более семи дней.

Муж инфанты Кристины, сестры короля Испании Фелипе VI , Иньяки Урдангарин был осужден в июне 2018 года к пяти годам и десяти месяцам заключения по обвинениям в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и торговле влиянием.