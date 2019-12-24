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Осужденный зять испанского короля отметит Рождество с семьей
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РИА Новости

Осужденный зять испанского короля отметит Рождество с семьей

13:40 24.12.2019
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© AFP 2019 / Jamie ReinaМуж испанской инфанты Кристины Иньяки Урдангарин.
Муж испанской инфанты Кристины Иньяки Урдангарин.
© AFP 2019 / Jamie Reina
Муж испанской инфанты Кристины Иньяки Урдангарин.. Архивное фото
МАДРИД, 24 дек – РИА Новости. Муж испанской инфанты Кристины Иньяки Урдангарин, отбывающий наказание за коррупцию, отметит Рождество с семьей, ранее суд разрешил ему провести четыре дня за пределами пенитенциарного учреждения.
Утром во вторник Урдангарин выехал из тюрьмы Бриевы, расположенной недалеко от города Авила в Посуэло-де-Аларкон, где находится центр для людей с ограниченными возможностями, в котором дважды в неделю Урдангарин помогает в качестве волонтера. Отсюда он отправится к семье. Вернуться в тюрьму Урдангарин должен утром в субботу.
Герцог Пальма-де-Майоркский Иньяки Урдангарин. Архивное фото
26 сентября 2018, 17:04
Верховный суд Испании не отменил приговор зятю короля
Изначально зять короля просил предоставить ему семь дней, однако руководство пенитенциарного учреждения и суд дали лишь четыре. Урдангарин впервые сможет ночевать за пределами тюрьмы.
Мера пресечения Урдангарину была смягчена в связи с тем, что он отбыл четвертую часть наказания (зять короля приговорен к пяти годам и десяти месяцам заключения), и "не было отмечено плохого поведения". Он сможет проводить за пределами тюрьмы 36 дней в году, каждый раз не более семи дней.
Муж инфанты Кристины, сестры короля Испании Фелипе VI, Иньяки Урдангарин был осужден в июне 2018 года к пяти годам и десяти месяцам заключения по обвинениям в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и торговле влиянием.
Урдангарин отбывает наказание в тюрьме Бриевы, расположенной недалеко от города Авила. Он сам выбрал пенитенциарное учреждение из более чем 80 тюрем в стране. Это женская тюрьма общей площадью 43 540 квадратных метров, построенная в 1989 году, в ней 162 камеры и еще 18 дополнительных. Также есть отдельный модуль для мужчин, который до того, как туда поместили Урдангарина, пустовал. Урдангарин находится в этом модуле в одиночестве.
Сотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне
18 июня 2018, 10:23
Зять короля Испании явился отбывать приговор в женскую тюрьму
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