В Москве пациенты с муковисцидозом получат компенсации за лекарства

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пациенты с муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию на приобретение лекарств с 2020 года, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Пациенты с муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию на приобретение лекарств с 2020 года, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

С 1 марта 2019 года в Москве впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеках города и не откладывать лечение.

Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии. Заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача. Подав такое заявление, он в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сам сможет купить нужный препарат в любой аптеке города.

"В ноябре эксперимент был расширен, и такую возможность с 2020 года получат также пациенты с диабетом. Теперь решение мэра Москвы эксперимент распространится на еще один вид заболевания – муковисцидоз. Муковисцидоз или кистозный фиборз – это наследственное заболевание. При этой болезни проблемы возникают практически в каждом органе, но основные симптомы приходятся на дыхательную и пищеварительную системы", - сообщила Ракова.

По ее словам, уникальность этого эксперимента заключается в том, что пациент с диагнозом муковисцидоз сможет получить денежную компенсацию вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи.

"Муковисцидоз – самое распространенное среди всех наследственных заболеваний. К сожалению, прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остается неблагоприятным. Теперь благодаря тому, что возможность получения денежной компенсации будет распространена на пациентов с этим заболеванием, они смогут максимально быстро приобрести подходящее лекарство и начать необходимое лечение", - отметила Ракова.

Она также добавила, что в 2019 году департаментом здравоохранения Москвы было закуплено лекарств для 430 больных муковисцидозом, из которых 289 – дети, на сумму 630,52 миллиона рублей.