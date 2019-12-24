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В Москве пациенты с муковисцидозом получат компенсации за лекарства
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РИА Новости

В Москве пациенты с муковисцидозом получат компенсации за лекарства

13:31 24.12.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пациенты с муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию на приобретение лекарств с 2020 года, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
С 1 марта 2019 года в Москве впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеках города и не откладывать лечение.
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Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии. Заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача. Подав такое заявление, он в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сам сможет купить нужный препарат в любой аптеке города.
"В ноябре эксперимент был расширен, и такую возможность с 2020 года получат также пациенты с диабетом. Теперь решение мэра Москвы эксперимент распространится на еще один вид заболевания – муковисцидоз. Муковисцидоз или кистозный фиборз – это наследственное заболевание. При этой болезни проблемы возникают практически в каждом органе, но основные симптомы приходятся на дыхательную и пищеварительную системы", - сообщила Ракова.
По ее словам, уникальность этого эксперимента заключается в том, что пациент с диагнозом муковисцидоз сможет получить денежную компенсацию вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи.
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"Муковисцидоз – самое распространенное среди всех наследственных заболеваний. К сожалению, прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остается неблагоприятным. Теперь благодаря тому, что возможность получения денежной компенсации будет распространена на пациентов с этим заболеванием, они смогут максимально быстро приобрести подходящее лекарство и начать необходимое лечение", - отметила Ракова.
Она также добавила, что в 2019 году департаментом здравоохранения Москвы было закуплено лекарств для 430 больных муковисцидозом, из которых 289 – дети, на сумму 630,52 миллиона рублей.
"При этом годовая потребность для лекарственного обеспечения пациентов, страдающих муковисцидозом, сейчас оценивается на уровне 700 миллионов рублей. Распространение эксперимента по денежной компенсации поможет обеспечить лекарствами пациентов с муковисцидозом в полной мере", - отметила Ракова.
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Анастасия РаковаМоскваРоссияОбщество
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